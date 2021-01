Combé Markt verlaagt tientallen prijzen van goederen

De bekende Combé Markt in Suriname heeft tientallen prijzen in haar winkels in prijs verlaagd. Het gaat om basisgoederen als zout, suiker, melk en zonnebloemolie maar ook bruine bonen, koffie, sardines en kip. Een pot pindakaas bijvoorbeeld gaat van SRD 14,50 naar SRD 10,50.

Het bedrijf maakte dit vandaag zelf bekend en roept consumenten op om niet te hamsteren. “Ps. Niet hamsteren, want de prijzen gaan binnenkort nog verder omlaag” aldus Combé markt.

De prijsverlaging komt een dag nadat bekend werd dat er substantiële bedragen in US dollars zijn binnen gevolgen. Er zal in de toekomst minimaal één keer per week een lading US-dollars ingevlogen worden liet de Surinaamse minister van Financiën & Planning, Armand Achaibersing, weten.

Of de prijsverlaging iets te maken heeft met de aanvoer van dollars is niet bekend.