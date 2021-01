Medewerker BOG-hotline 178 besmet met coronavirus

Een medewerker van de hotline 178 van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is positief getest op het coronavirus. Naar Waterkant verneemt zijn bijkans tien medewerkers in quarantaine geplaatst. Het is nog niet bekend hoe of waar de medewerker besmet is geraakt.

De afgelopen 24 uur zijn er 5 coronadoden en 56 nieuwe besmettingen genoteerd in Suriname. Daarnaast zijn er 45 patiënten genezen verklaard. Het totaal aantal actieve gevallen bedraagt nu 625. Er zijn nu 839 personen in quarantaine en 299 patiënten zijn in isolatie.

Dat het aantal doden toeneemt is verwachtbaar zei infectioloog Stephen Vreden zondag tijdens een persconferentie van de overheid. Vanwege het feit dat het aantal besmettingen nu hoog is, zullen er ook meerdere doden te betreuren zijn.

De infectioloog zei te verwachten dat er over twee weken weer sprake zal zijn van een daling als men zich aan de regels blijft houden.