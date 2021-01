Frontale aanrijding met 2 doden Afobakaweg na inhaalmanoeuvre veroorzaker

De dodelijke aanrijding die maandagmiddag 11 januari plaatsvond op de Afobakaweg, ontstond na een inhaalmanoeuvre van de veroorzaker. Door deze manoeuvre knalde hij frontaal op een tegenligger, met als gevolg 2 doden.

Volgens informatie van de politie in Suriname reed een witte Toyota Crown met vier inzittenden over de Afobakaweg. In tegenovergestelde richting reed een Toyota Corolla met drie inzittenden. Volgens verklaringen van getuigen wilde de bestuurder van de Crown, nabij mast 38 twee grote trucks inhalen.

Toen hij zag dat deze actie niet zou lukken en een tegenligger zag, week hij uit naar de rechter berm bekeken vanuit zijn rijrichting. De Corolla, die het gevaar ook zag, ging op de linker berm in zijn rijrichting met als gevolg een frontale botsing op de berm, waarbij de Corolla op z’n kop in het water terecht kwam.

De bestuurder van de Corolla is met zware letsels vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) terwijl de twee andere inzittenden ter plekke het leven hebben gelaten. Alle vier inzittenden van de Crown zijn met de ambulance vervoerd naar de SEH. Twee van hen waren niet aanspreekbaar.

De politie had de omgeving wijd afgezet in verband met het sporenonderzoek. Beide voertuigen alsook de lijken zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen in verband met het verdere onderzoek. Er is nog miet komen vast te staan of de bestuurders een geldig rijbewijs hebben. Andere gegevens van de slachtoffers zijn nog niet bekend.