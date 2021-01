Weer 1 coronadode en 60 nieuwe gevallen afgelopen 24 uur

In Suriname is zondag 10 januari weer 1 coronadode genoteerd. Het is het 11e COVID-19 slachtoffer in het nieuwe jaar. In totaal zijn er nu meer dan 7.000 besmet geweest en 133 mensen in het land overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. De afgelopen 24 uur zijn er 60 nieuwe gevallen bijgekomen na 238 keer testen. Het totaal aantal actieve gevallen bedraagt op dit moment 619.

In verband met de hoge cijfers worden de COVID-19 maatregelen, die momenteel in Suriname gelden, een week verlengd. Dat heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin zondagavond medegedeeld tijdens een persconferentie.

Tijdens de persconferentie ging infectioloog Stephen Vrede in op het relatief hoge aantal doden deze periode. Volgens hem is dit inherent aan de vele besmettingen die de afgelopen dagen zijn genoteerd. Vrede zei verder dat er mogelijk over twee weken een daling van het aantal besmettingen in zicht zal zijn.

De cijfers van zondag 10 januari 2021: