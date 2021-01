VIDEO: Grapjas die politieagent speelt en automobilist aan de kant zet aangehouden

De politie in Suriname heeft vandaag een 23-jarige jongeman aangehouden, die afgelopen zaterdag in een auto reed en zich daarbij voordeed als politie. Hij sommeerde een automobilist om aan de kant te gaan en nam daarbij een fatu op hem. De jongeman A.B. was hierbij vergezeld van drie anderen, waarbij een van hen een filmpje van het gebeuren maakte.

De grapjas in kwestie reed achter een auto en liet een sirene horen waarbij hij “politie, aan de kant” riep door een speaker systeem. De geschrokken automobilist stopte vrijwel meteen en zette zijn voertuig aan de kant. Dit tot grote hilariteit van de inzittenden van de nep politieauto.

“Stapt u uit het voertuig met uw handen omhoog! Pot ie anoe na loktoe” beval de lolbroek. De geschrokken automobilist stapte uit. “Pot ie anoe na loktoe” riep de 23-jarige nogmaals en zei meteen daarna “….da’i dans Beleki Beketje…!” terwijl de groep al lachend hard wegreed.

Het filmpje dat hieronder te zien is, werd afgelopen dagen massaal gedeeld en de politie was ‘not amused’. De man die aan de kant gezet werd voelde zich bedreigd en heeft aangifte gedaan. Na onderzoek is de grapjas vandaag op het Floraproject aangehouden door recherche Regio Midden in samenwerking met RBTP.

Bij de dader werd een gasbuks aangehouden. De grapjas verklaarde het voor de lol te hebben gedaan en is in verzekering gesteld. Zijn voertuig is in beslag genomen voor herkeuring. De andere mannen die op dat moment bij hem waren zijn nog voortvluchtig.

Dit filmpje werd door een van de mannen gedeeld: