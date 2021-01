Ruim 3.000 pakken illegale sigaretten in beslag genomen te Meerzorg

Medewerkers van de Economische Controle Dienst (ECD) en politieagenten hebben op vrijdag 8 januari in het district Commewijne ressort Meerzorg een grote partij sigaretten afkomstig van smokkelwaar in beslag genomen. Het gaat om ruim 3.000 pakketen sigaretten van merken zoals Tabacca, Three stars, Tradition, Capital, Oris, Director Originale.

Er is een proces-verbaal opgemaakt door de ECD-medewerkers en zal een boete worden opgelegd aan de overtreder door het Surinaamse Openbaar Ministerie. De Wet Economische Delicten en de Wet Tegengaan Smokkelen zijn overtreden. Deze twee wetten zijn bedoeld om smokkelpraktijken tegen te gaan, waarbij boetes of gevangenisstraffen kunnen worden opgelegd.

Burgers die informatie hebben over illegale praktijken in Suriname mogen dit doorgeven via het nummer 1940 of er mag een whatsapp bericht worden gestuurd naar +5978530915.