Opnieuw is er binnen het Korps Politie Suriname sprake van besmetting met het coronavirus onder personeel. Woensdag werd bekend dat twee personen van de Algemene Surveillance Dienst van het bureau Keizerstraat positief zijn getest.

Het gaat daarbij om een politieambtenaar en een besmetting onder het burgerpersoneel. Het politiebureau in hartje Paramaribo is inmiddels ontsmet en de personen in kwestie zijn in thuis isolatie.

Overige medewerkers zijn in thuisquarantaine.