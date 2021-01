Vuilophaal in Suriname deze maand genormaliseerd, ook wegen aangepakt

Het ophalen van vuil in Suriname zal deze maand weer genormaliseerd moeten zijn. Dit na een stagnatie die ontstond vanwege het feit dat het Surinaamse ministerie van Openbare Werken bezig is rechtvaardigheid te brengen in het proces. Er zijn daarvoor nieuwe (jaar)contracten aangegaan met aannemers.

Verder is het gebleken dat veel wegen door de regen slecht begaanbaar zijn. Dit brengt met zich mee dat de dienstdoende ophalers niet willen of kunnen rijden in zo een weg. Vanuit het ministerie van Openbare werken zal daarom ook de profilering en ontwatering van de wegen aangepakt worden.

Het doel is om in 2022 vele wegen te verharden. Er zal een pilot worden uitgevoerd, als deze succesvol is zullen alle wegen van een verharding worden voorzien.

Op de mensen die in deze slechte wegen wonen wordt er vanuit het ministerie een beroep gedaan om tijdelijk en wel op de ophaal dagen hun vuil ergens centraal te plaatsen, zodat de vuilophaaldienst het toch kan meenemen.