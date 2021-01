Dronken bestuurder denkt dat hij auto thuis voor de deur parkeert

Opmerkelijk tafereel zaterdagavond tijdens de lockdown, in de binnenstad van Paramaribo. De bestuurder van deze auto parkeerde zijn auto op de stoep, op de hoek van de Keizerstraat en de Klipstenenstraat, omdat hij dacht dat hij thuis was aangekomen.

De man reed rond 23.00u over de Keizerstraat en voorbij het stoplicht ging hij richting de stoep. Hij ramde daarbij eerst een verkeersbord en eindigde tegen en schutting op het trottoir.

De bestuurder, slechts gekleed in korte broek, stapte daarna uit en rende weg om even later weer terug te komen met een lange broek.

Hij verklaarde dat hij in de buurt woont en dat hij dacht dat hij thuis was aangekomen en dus zijn auto voor de deur parkeerde. Getuigen verklaarden dat de man vermoedelijk onder invloed van alcohol verkeerde.

Agenten van het Korps Politie Suriname werden ingeschakeld en hebben de zaak verder in onderzoek.