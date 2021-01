Deel bedrijven in Suriname vanaf vandaag weer open

Een deel van de bedrijven in Suriname mag vanaf vandaag weer open. Dat heeft de Surinaamse overheid gisteren op een door haar belegde persconferentie medegedeeld. Het gaat om bedrijven die niet uitdrukkelijk gesloten zijn verklaard, zoals te zien in de lijst onderaan dit bericht.

Volgens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is er heel constructief gesproken over het op een veilige, verantwoordelijke en gebalanceerde manier openstellen van delen van de economie, en onder welke voorwaarden en condities dat zou kunnen plaatsvinden.

“Gezamenlijk kwamen wij tot het besluit dat een groot deel van de nu gesloten ondernemingen wederom hun activiteiten mogen opstarten, met dienverstande dat, zij zich strikt moeten houden aan de protocollen” aldus de VSB.

Verder is afgesproken dat home delivery service voor food companies kan worden voortgezet tot 22.00 uur, zodat bedrijven de keukens in ieder geval langer open kunnen houden. Vooralsnog blijft het wel beperkt tot afhalen en delivery.

Er is ook gesproken over een tegemoetkoming aan bedrijven die zijn getroffen door de pandemie. Daar wordt ook de komende dagen verder met het bedrijfsleven over gesproken.

De bedrijven die niet open mogen zijn:

Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; afhalen blijft mogelijk tot 7 uur pm en levering tot 10 uur pm;

nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;

bordelen;

bars;

recreatieoorden;

casino’s;

gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;

kansspelkantoren;

sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;

contactberoepen, waaronder kappers, kapsalons en barbershops.