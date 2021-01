Man die doodgestoken werd viel dader eerst zelf aan met plank

De man die woensdagavond 30 december een neef van zijn vrouw doodstak, zou eerst zelf door hem aangevallen zijn. De dader was al van plan te vertrekken toen het slachtoffer bewapend met een plank naar hem toe rende. Op dat moment trok de verdachte een mes, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Uit verklaringen blijkt dat de verdachte A.W. samen met zijn vrouw bij zijn schoonouders aan de Jagdeiweg was. Zijn schoonvader, het latere slachtoffer Hendrik Ashruf en ene S.S. zaten op dat moment te borrelen. Bij het zien van SS, raakte A.W. ontstemd vanwege een geval van misbruik dat zich in het verleden heeft voorgedaan.

De inmiddels aangeschoten schoonvader die goed bevriend is met S.S., merkte het ontstemd gedrag op en begon op A.W te schelden. A.W. die van plan was te vertrekken, duwde zijn bromfiets de straat op en nam plaats op het rijtuig om met zijn echtgenote te vertrekken.

Op hetzelfde moment merkte hij op dat Hendrik, zijnde een neef van zijn vrouw, bewapend met een plank naar hem toe rende. Bij die gelegenheid haalde A.W. een mes tevoorschijn die hij aan de voorzijde van zijn bromfiets had. Hendrik die met de plank op hem afkwam, raakte gewond door het scherp voorwerp dat A.W. in zijn hand had meldt de Surinaamse politie.

Hierna rende de gewonde Hendrik weg, maar zeeg neer op straat (foto) en heeft kort daarna het leven gelaten. De politie van het bureau Kwatta en de afdeling Kapitale Delicten gingen naar de plek en troffen het lichaam van een manspersoon, die geen teken van leven meer vertoonde, aan. De arts stelde de dood van Hendrik vast.

Het ontzielde lichaam is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen, terwijl de verdachte A.W. achter slot en grendel is geplaatst. Het verder onderzoek wordt verricht door de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname.