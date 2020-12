VIDEO: Bekende Surinaamse Nederlanders proeven ‘Gin van Sopropo’

Howard Komproe heeft al eens een aflevering van zijn programma KOMPROEVEN! besteed aan Gin van Sopropo gemaakt door Moonshine Rotterdam. Hij was meteen fan en natuurlijk kon een samenwerking niet uitblijven. Nu de feestdagen eraan komen is deze gin volgens hem het perfecte cadeau om te geven.

​Sopropo Gin is gemaakt met de in Suriname veel gegeten groente Sopropo. Naast de sopropo wordt er voor de Sopropo Gin ook gebruik gemaakt van jeneverbes, Madame Jeanette peper, kardemom, venkel, jasmijn, lavendel, sinaasappel en een aantal kruiden. Het resultaat is een soepele florale en zachte gin.

Howard liet wat vrienden zoals Jörgen Raymann, Roué Verveer en Prem Radhakishun de gin proeven. Het resultaat hiervan zie je in het filmpje hierboven. Superlekker, écht een aanrader én superleuk om als (kerst)cadeau te geven!” zegt Howard zelf hierover. Bestellen kan hier online.