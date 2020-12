EZ treedt op tegen prijsopdrijving gascilinders in Brokopondo en Sipaliwini

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft in afgelopen periode klachten ontvangen van burgers in Brokopondo en Atjoni, dat er gascilinders tegen een hogere prijs worden verkocht.

Tijdens het werkbezoek van minister Saskia Walden op 10 december in Brokopondo en Sipaliwini is dit wederom onder de aandacht gebracht door de districtscommissaris van Sipaliwini Frits Dinge. Naar aanleiding hiervan is er een onderzoek ingesteld door de Economische Controle Dienst (ECD) en de afdeling Consumentenzaken van EZ.

De locatie van de distribiteur van de gascilinders is tijdens dit onderzoek in kaart gebracht. Bij confrontatie met deze distributeur is door hem aangegeven dat hij te kampen heeft met verhoogde transportkosten en deze doorberekent in de verkoopprijs. De gascilinders worden in de winkels op Brokopondo en Atjoni verkocht voor SRD75 voor 28 lbs gascilinder, welke een overtreding is. De consumentenprijs voor een 28 lbs gascilinder is vastgesteld op SRD51.

Er is verder afstemming geweest met OGANE, die zich primair bezighoudt met de kookgasvoorziening in Suriname. Uit onderzoek is gebleken dat de distribiteur in overtreding is en zich niet aan de werkafspraken met Ogane heeft gehouden. Indien de distributeur zich niet houdt aan de afspraken, zal de ECD overgaan tot inbeslagname van de gascilinders. De distribiteur en winkelier dienen zich verder ook te houden aan de verkoopprijs die per beschikking is vastgesteld door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en EZ. EZ zal in het natraject de prijzen van kookgas in deze gebieden blijven monitoren.

Consumenten kunnen klachten en tips doorgeven via 8530915 of het vekort nummer 1940, email: coza.EZ@gov.sr en internetmarkt@gmail.com.