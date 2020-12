Buurtbewoners barricaderen Gangaram Pandayweg vanwege vertrek Cubaanse artsen

De Gangaram Pandayweg in Saramacca is vrijdag gebarricadeerd door enkele boze buurtbewoners die niet te spreken zijn over het vertrek van de twee Cubaanse artsen bij de poli van La Proveyance.

Districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga heeft zich persoonlijk georiënteerd met assistentie van de politie en heeft ter plekke de bewoners toegesproken om de barricade op te heffen.

De dc heeft aangegeven dat er overleg is geweest met de RGD-directeur en dat partijen aanstaande maandag aan tafel zullen zitten om deze kwestie te bespreken. Naar haar zeggen zal er gekeken worden naar een structurele oplossing.

De bewoners hebben ook meteen aandacht gevraagd voor de slechte staat van de weg. Bansi-Durga heeft aangegeven dat ook de staat van de weg onder haar aandacht is en zal die aanpakken met de desbetreffende instanties in Suriname. Gevolg gevend aan de oproep van de dc is de barricade terstond opgeheven.