Bestuurder dood nadat auto tegen EBS mast knalt en in trens terecht komt

Bij een eenzijdig verkeersongeval vrijdagavond in een zijstraat van de Jarikabaweg, is de bestuurder van deze auto om het leven gekomen. De man wiens familienaam Persaud is, reed iets na 20.00u met een vrouw en kind over de Padieweg gaande richting rotonde. Bij de scherpe bocht heeft de bestuurder waarschijnlijk de controle over het stuur verloren.

Zijn voertuig raakte van de weg en knalde tegen een elektrische mast van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). De mast brak daarbij in in tweeën brak en het voertuig ging over de kop en eindigde in de trens langs de weg. De bestuurder is vermoedelijk door verdrinking om het leven gekomen.

Een meisje werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd. Er werd getracht de bestuurder te reanimeren maar zonder het gewenste resultaat. Zijn lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

Beelden werden door onze verslaggever ter plekke gemaakt:

Het lichaam van de man wordt afgevoerd, rechts de auto in de trens en de kapotte EBS mast.