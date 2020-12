‘Wij Slaven van Suriname’ Non-Fictie Boek van het Jaar

Het boek Wij Slaven van Suriname van Anton de Kom is het NPO Radio 1 Non-Fictie Boek van het Jaar. Dat wed vrijdagavond bekendgemaakt door Humberto Tan.

Luisteraars van zijn programma stemden massaal op de verkiezing en met ruim 5000 stemmen kwam Wij Slaven van Suriname als duidelijke winnaar uit de bus. In totaal werd bijna 10.000 keer gestemd.

Wij slaven van Suriname werd in juli door boekenredacteur Emma Louise Diest gekozen als Beste Non-Fictie Boek van de maand. Het boek kwam uit in 1934. De Surinaamse verzetsstrijder Anton de Kom beschrijft hoe Suriname gebukt gaat onder het Nederlandse koloniale bewind en hoe verschillende groepen daartegen in opstand kwamen.

In de nieuwe editie van het boek is onder andere een inleiding van Mitchell Esajas toegevoegd.