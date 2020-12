Surinaamse motorpolitie bekeurt 153 verkeersdeelnemers

Politieambtenaren van de Motor Surveillance Dienst (MSD) hebben in de week van zondag 6 december tot en met zaterdag 12 december 2020 honderddrieenvijftig (153) verkeersdeelnemers bekeurd. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

De boetes die het meest zijn uitgeschreven zijn: rij- of voertuig niet gekeurd of herkeurd, verkeerd sorteren, rijden zonder gebruik te maken van een veiligheidsgordel, handmatig bellen en rijden zonder het voertuig te hebben verzekerd. Vier en twintig van de verkeersovertreders hebben hun opgelegde boetes buiten proces afgehandeld.

Het Korps Politie Suriname komt met een veiligheidsplan voor de komende 30 dagen, waarbij ze alles uit de kast haalt om de veiligheid in het land te verbeteren. In deze periode zal de politie extra surveilleren op de motorfiets, maar ook in opvallende en onopvallende dienstauto’s: