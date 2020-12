59-jarige man en zonen kappen man die hen beschuldigde van inbraak

De Surinaamse politie heeft afgelopen vrijdag de 59-jarige R.O. op zijn woonadres te Munder opgespoord en aangehouden. Hij zou samen met zijn twee zonen de benadeelde J.H. hebben gekapt, die hen beschuldigde van een inbraak bij hem thuis meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens verklaring van J.H. vond er thuis bij hem een inbraak plaats, waarbij het drietal daags daarna te horen kreeg dat de aangever hen als schuldige heeft aangewezen. Reden waarom hij vermoedt dat de vader en zijn zonen hem gewapend met een scherp voorwerp aanvielen.

De aangever J.H. liep daarbij een kapverwonding aan het lichaam op en letsels aan zijn arm en duim. Per ontboden ambulance werd de man afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De benadeelde J.H. deed aangifte ter zake onder andere openlijke geweldpleging tegen de verdachte R.O en zijn twee zonen. Bij een ingesteld buurtonderzoek en op camerabeelden kwamen de verdachten in beeld.

R.O. verklaarde dat hij wel ter plaatse was om zijn zonen te kalmeren, maar zelfs niets heeft gedaan. Hij is in verzekering gesteld. Aan de opsporing en aanhouding van de twee zonen wordt gewerkt aldus de Surinaamse politie.