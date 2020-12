Artiesten en organisatoren willen geld zien van de overheid na inkomstenderving

Een protestactie van mensen werkzaam in de entertainmentsector in Suriname, heeft vanmorgen tientallen mensen op de been gebracht (foto). Ze verzamelden zich bij TBL Cinemas in Paramaribo en zouden daarna doorgaan naar Flamboyant Park, waar een Bigi Sma Dey wordt georganiseerd. Dat laatste ging niet door omdat die activiteit niet toegankelijk was.

De initiatiefnemers van de actie zijn niet te spreken over de aangekondigde verscherpte maatregelen, 48 uur nadat de overheid nieuwe protocollen om evenementen te organiseren, had goedgekeurd. Ze vinden het ook niet kunnen dat activiteiten van de overheid zoals de Bigi Sma Dey, wel gewoon door mogen gaan.

Door de verscherpte maatregelen moeten veel evenementen nu worden afgezegd, terwijl er al voorschotten zijn betaald. Artiesten en organisatoren willen dat de overheid hen vergoed voor de ontstane inkomstenderving.

Op dit moment zijn vertegenwoordigers van de actievoerders in gesprek met vertegenwoordigers van de Surinaamse overheid, om te kijken hoe aan een oplossing kan worden gewerkt.