Onduidelijkheid na laatste update COVID-19 cijfers Suriname

De recente update van de COVID-19 cijfers op zaterdagavond, heeft voor onduidelijkheid gezorgd. Volgens de cijfers op de officiële website van de Surinaamse regering zou er de afgelopen 24 uur slechts 1 nieuw COVID-19 geval geregistreerd zijn, na in totaal 68 testen.

Bij de uitsplitsing van de nieuw gevallen naar regio’s staat echter dat er de afgelopen 24 uur 7 positieve testresultaten waren in Paramaribo, 1 in Wanica en 2 in overige gebieden. Dit zou betekenen dat er in totaal niet 1 maar 10 nieuwe gevallen zijn geregistreerd, zoals ook uit het plaatje onderaan op te maken is.

Uit de cijfers is verder te halen dat er van de 68 testen in totaal 66 negatief waren en dus 2 waarschijnlijk positief. Ook dit aantal klopt dan niet met de genoemde ‘1 nieuw geval‘ of de 10 nieuwe gevallen uit de regio’s.

Al met al een behoorlijke slordige update op zaterdagavond 12 december: