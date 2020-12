Onhandelbare jongen (17) verwondt eigen moeder aan hoofd met ijzeren staaf

De Surinaamse politie heeft een 17-jarige jongen op zijn woonadres aangehouden, nadat hij zijn eigen moeder aan haar hoofd verwondde met een ijzeren staaf. Dat meldt het Korps Politie Suriname zaterdagavond.

Volgens verklaring van de moeder is haar 17-jarige zoon erg onhandelbaar en loopt hij vaak weg van huis. Vanaf zijn 13e jaar zoekt de moeder naar professionele hulp bij de verschillende instanties, maar er treedt geen verandering op in het gedrag van haar zoon.

De afgelopen week kwam J.B. in de vroege ochtend naar huis en werd hij aangesproken door zijn moeder. Dit viel niet in goede aarde bij J.B., waardoor de tiener tekeer ging. Aangezien de moeder vond dat haar zoon onfris rook, nam zij op een gegeven moment een emmer met water en gooide water op haar zoon.

Bij die gelegenheid pakte J.B. een ijzeren staaf die in zijn nabije omgeving was en gooide die op het hoofd van de moeder. De vrouw liep daarbij een gezwel op aan haar hoofd. Na zijn daad verliet hij de woning met de woorden “dat zijn moeder de politie mag bellen, maar dat hij niet voor lange tijd opgesloten zal worden”. Ook deed hij bedreigende uitlatingen naar zijn moeder.

De moeder deed huilend het politiebureau aan voor het doen van aangifte waarna de 17-jarige op donderdag 10 december door de politie van bureau Latour werd opgespoord en aangehouden. Hij ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd. De ijzeren staaf waarmee J.B. de moeder een slag heeft toegebracht is in beslag genomen.

J.B. is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld en vanwege zijn jeugdige leeftijd ondergebracht in het jeugdcellenhuis van Opa Doelie, meldt de politie.