Bekende Surinamers vermaken kinderen Abenaston en Amakakondre

Bijkans driehonderdvijftig kinderen van de dorpen Abenaston en Amakakondre te Boven-Suriname, zijn in het weekend flink in bloemetjes gezet door de organisatie Social Army. In verband met kinderdag op zaterdag 5 december 2020 heeft de organisatie heel wat activiteiten met de jongeren van de twee dorpen uitgevoerd.

Er is onder andere gedanst met de kinderen tijdens een dansworkshop, ze werden voorzien van een warme maaltijd en een koude drank, en er zijn goederen en snoepzakjes uitgedeeld. De kinderen mochten in de avond ook genieten van een vuurwerkshow en optredens van artiesten.

“Het is de eerste keer dat kinderdag zo uitbundig is gevierd in Abenaston. Dat hebben de dorpsbewoners kenbaar gemaakt en ook laten merken aan het warme onthaal bij aankomst en het enthousiasme in het dorp. Ze hebben ons een verrassende welkom geheten”, zegt de voorzitter van Social Army (SA) Mitchell Matroos.

Het jongeren sociaal leger heeft na overleg met de dorpsbewoner Dany anderhalve maand voor de activiteit goederen, zoals kleding, schoeisel, speelgoederen, snoepgoed en levensmiddelen in Paramaribo verzameld voor de kinderen.

Met een volgeladen boot met goederen en een passagiersboot, vertrok een delegatie van 23 man vrijdag, na een drie en halve uur bustrip Paramaribo-Atjoni, naar Abenaston. Daar aangekomen werd voor het dorp een show op de rivier gegeven door de bootsmannen. De bootsmannen hebben een paar keer in de vorm van een achtknoop gevaren voordat ze zijn gaan afmeren.

Enkele volwassenen en kinderen van het dorp stonden al bij de ingang te wachten. Uit volle borst werd er gezongen en de SA-groep welkom geheten. De delegatie, bestaande uit leden en vrijwilligers van SA, de bekende artiesten Enver Panka en Rise-l Linga, en de bekende Tiktokker Tirsa Perk, werd meegenomen naar de vergaderzaal van het dorp.

In de vergaderzaal werd er een korte ontmoeting gehouden met de dorpsleiding, daar richtte de hoofdkapitein Milton Antomoi een welkomstwoord. SA-voorzitter Matroos heeft uitgelegd wat de bedoeling was van het project en wat er allemaal daar zou gebeuren op kinderdag. De kinderdag startte met een dansworkshop van de bekende danser tevens jeugdparlementariër Winston Adaba.

Hij leerde de jongeren op de tonen van een aantal opgewekte nummers enkele danspasjes. De kinderen mochten met elkaar battles aangaan. Het genot was flink af te lezen op de gezichten van de kinderen.

In de bijzonder drukke vergaderzaal vonden de meeste activiteiten plaatst. Na de dansworkshop werden de kinderen voorzien van een heerlijke maaltijd en drank. In de middag werden de dozen met ingezamelde goederen opengemaakt en uitgedeeld aan de aanwezige kinderen en hun ouders. Op de achtergrond speelde een dj muziek af. Nadat men klaar was met het uitdelen, kregen de kinderen een snoepzakje. In de avond genoten ze van de vuurwerkshow.

Gelijk na de vuurwerkshow hebben de artiesten Enver Panka en de Rise-l Linga van zich laten horen. In een kring op het voetbalveld van Abenaston brachten de artiesten hun bekende nummers ten gehore. De viering werd hiermee afgesloten. De organisatie richt een woord van dank naar alle sponsoren die hebben bijgedragen tot het succes van de kinderdagactiviteit.