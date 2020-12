Afgelopen 24 uur geen nieuwe coronabesmettingen in Suriname

In Suriname is er de afgelopen 24 uur geen nieuwe coronabesmetting aan het licht gekomen. Dit na 24 keer testen, blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal actieve gevallen is het afgelopen etmaal ook gedaald naar 11. Ondanks deze lage cijfers komt er geen versoepeling van de COVID-19 maatregelen. Dat heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin zondag bekend gemaakt.

Wat wel zal veranderen is de quarantaineperiode. Volgens het ministerie van volksgezondheid hebben studies uitgewezen dat de besmettelijkheid het hoogst is in de eerste week na besmetting. Het Outbreak managementteam heeft daarom na goed overleg besloten om de quarantaineperiode te wijzigen van 10 dagen naar 7 dagen.