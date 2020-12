Bromfietser stopt om verlichting te checken en wordt beroofd van brom

Een bromfietser die in het weekend over de Van ’t Hogerhuysstraat reed en even stopte om de verlichting van zijn bromfiets te checken, is ervan beroofd door twee gewapende criminelen. Het gaat om een blue black bromfiets bouwjaar 2002.

Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat hij over de Van ’t Hogerhuysstraat reed, komende uit de richting van Latour en gaande in die van de Nieuwe Haven. Bij een handelszaak stopte hij om de verlichting van de bromfiets te checken en werd daarbij overvallen door de rovers.

De criminelen waren gewapend met messen en onder bedreiging daarvan maakte zij naast de bromfiets, SRD 30, een mobiele telefoon, een dokters- en identiteitskaart buit. Na de daad sprongen de verdachten op de bromfiets en reden ermee weg richting Latour.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij werkt aan de opsporing en aanhouding van de rovers in Suriname.