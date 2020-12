Geen versoepeling maatregelen ondanks stabiele COVID-19 cijfers

Ondanks de stabiele corona cijfers in Suriname, komt er geen versoepeling van de COVID-19 maatregelen. Dat heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin zondag bekend gemaakt. Zo blijft het uitgaansverbod ingesteld van 11:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Hij waarschuwt voor feesten:

“Mijn eerdergenoemde bezorgdheid heeft te maken met het huidig straatbeeld in Suriname. Er zijn consequent steeds meer feesten. Er zijn steeds meer plekken die de regels overschrijden. Social media staat er bol van. Het is december. Wij weten dat wij met z´n allen in de feeststemming zijn. Ik wil echter benadrukken dat wij landgenoten zullen verliezen als dit gedrag verder gaat. Het is onherroepelijk dat er meer Surinamers in ziekenhuizen zullen belanden.

Besmettingen zullen ongetwijfeld toenemen als wij dit gedrag voortzetten. Wij blijven daarom monitoren. Wij blijven een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van u als burger. Door onze positieve houding voorkomen wij samen een nieuwe golf van besmettingen. Wij weten dat de maatregelen vaker als onsmakelijk en beperkend worden ervaren. Wij kunnen echter niet anders. Dit is het nieuwe normaal.

Wij willen allemaal het jaar op de traditionele Surinaamse wijze afsluiten. De regering zal Uw medewerking echter meer dan ooit nodig hebben in het voorkomen van een nieuwe golf van besmettingen. De traditionele pagara-estaffette kan nu al worden bestempeld als een potentiële super spreading event. Houdt U daarom rekening dat deze traditie voor dit jaar geen ondersteuning geniet o.b.v. het gevaar voor onze gezondheid. Voor de gezondheid van uw naasten en geliefden” aldus de minister.

Vanaf maandag 7 december tot en met zondag 21 december gelden de volgende maatregelen:

De algemene maatregelen blijven van kracht:

1. Draag uw mond- en neusbedekking.

2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.

3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.

Maatregel 1

Het uitgaansverbod blijft ingesteld van 23.00 uur tot 05.00 uur. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan dertig personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:

– Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte.

– De maatstaf is gesteld op niet meer dan één persoon per vijf vierkante meter tegelijkertijd.

Maatregel 4

Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken, ondanks het verbod toch open zijn.

Maatregel 7

Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld: markten, recreatieoorden, casino’s, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra.

Contactberoepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops.

Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de COVID-19-maatregelen.

Maatregel 8

De grens via de lucht blijft partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector.

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaart protocollen.

Maatregel 10

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen.

Ingevolge daarvan de volgende toelichtingen:

– Er zal gebruikgemaakt worden van de actuele incidenten van de landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd (laag, medium en hoog). Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De classificatie van de landen zal voortdurend maar ten minste wekelijks worden bijgewerkt.

– Alle goedgekeurde protocollen zijn te zien op de website van het BOG: www.bogsuriname.com

– Ten aanzien van de handhaving. Er is een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105.

– Het hoogste College van Staat, de regering en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten zijn gevrijwaard van bovengenoemde maatregelen. Met dien verstande dat zij alle voorschriften en COVID-19 preventie protocollen dringend in acht nemen.