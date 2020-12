In waterbak verdronken kleuter (4) vrijdag begraven

Dit is de 4-jarige Mohammed Shayar Karimbaksh, die op donderdag 3 december na vermoedelijk in een waterbak te zijn gevallen, door verdrinking om het leven is gekomen. De kleuter is vrijdag begraven.

Het Korps politie Suriname heeft vrijdag een officieel bericht hierover naar buiten gebracht. Uit onderzoek blijkt dat Shayar alleen met zijn stiefmoeder thuis was en zij in de woonkamer naar TV keken. Op een bepaald moment viel Shayar in slaap, waardoor de stiefmoeder besloot ook een middagdutje te doen.

Na enige tijd werd de vrouw wakker en zag Shayar niet in de woonkamer, terwijl de voordeur openstond. Ze haastte zich naar buiten en op het erf ontdekte ze dat een deel van een stenen waterbak openstond. Ze trof vervolgens het jongetje in de stenen bak aan met zijn hoofd naar onder en zijn benen in de lucht.

De stiefmoeder raakte in paniek, haalde Shayar uit de waterbak en zag dat er schuim uit zijn mond en neus kwam. Ze trok zijn kleren uit, maar de jongen vertoonde geen teken van leven meer. Ze riep om hulp en naaste familieleden en buurtbewoners gingen op haar hulpgeroep af. Reanimatie leverde niet het gewenste resultaat op.

Een arts stelde de dood door verdrinking vast. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Shayar afgestaan aan de nabestaanden meldt de politie.