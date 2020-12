Advocaat Sam Bharatsingh van het tableau geschrapt

De Surinaamse-Nederlandse advocaat Sam Bharatsingh van Judicium Advocatuur uit Hilversum, is door de Nederlandse tuchtrechter voor advocaten geschrapt van het tableau.

Volgens een deze week gepubliceerde uitspraak van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden gebeurde dat na een ernstig geval van belangenverstrengeling. Het gaat om een ernstig belangenconflict bij een familiebedrijf waar hij al decennia lang kind aan huis was.

Schrapping is de zwaarste sanctie die aan advocaten opgelegd kan worden. Zodra de schrapping door een bevestiging van het hof van discipline onherroepelijk is geworden, betekent dat zij definitief worden doorgehaald in het register van advocaten.

De 59-jarige in Suriname geboren Bharatsingh is inmiddels in beroep gegaan tegen zijn schrapping. Hij mag zijn beroep als advocaat gewoon uitoefenen totdat het hof van discipline een uitspraak doet in dit hoger beroep.