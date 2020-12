Opzet COVID-19 vaccinatiecampagne moet eind december rond zijn

Het ministerie van Volksgezondheid streeft ernaar de opzet van de COVID-19 vaccinatiecampagne eind december rond te hebben. Vanuit het departement zijn de voorbereidingen reeds gestart. Internationaal zijn diverse COVID-19-vaccins in het proces van goedkeuring.

Het middel Pfizer is inmiddels door Groot-Brittannië goedgekeurd. Echter zijn er volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid wereldwijd nog veel meer instanties die goedkeuring moeten geven aan potentiële vaccins. Zo gaan de Noord-Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) en de Europese Industrial Minerals Associations (IMA) mogelijk spoedig over tot de beoordeling van drie potentiële vaccins: Pfizer, Moderna en Oxford Astrazeneca.

Ramadhin zei tijdens de regeringspersconferentie op donderdag 3 december dat Suriname zich gecommitteerd heeft aan het COVAX-initiatief vanuit de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). Met het betalen van een voorschot heeft de regering alvast de beschikbaarheid van een vaccin voor Suriname gewaarborgd.

“Wij kunnen helaas niet veel doen, maar we volgen wel de ontwikkelingen en zijn vanuit het ministerie reeds gestart met de voorbereidingen voor de opzet van ons COVID-vaccinatiecampagne”, aldus de minister. Hij voegt eraan toe dat de tijd nadert en dat geprobeerd wordt alles in kannen en kruiken te hebben, te weten: logistiek, human resources, het uitrolplan, de tijdlijn en de specifieke groepen die gevaccineerd moeten worden.

De opdracht is dat eind december de opzet van de vaccinatiecampagne ready moet zijn en dan gepresenteerd zal worden. Tegelijkertijd moet ook gewerkt worden aan een stukje voorlichting en bewustwording met betrekking tot het vaccineren.