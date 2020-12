Kinderspeelhoek in gebruik genomen bij afdeling Jeugdzaken van de politie

Om de wachttijd voor kinderen die een bezoek brengen aan de afdeling Jeugdzaken van de politie te veraangenamen, heeft Unicef als samenwerkingspartner een kinderspeelhoek aangeboden en ingericht in Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli.

Dit initiatief is genomen, nadat geconstateerd is dat kinderen in onderzoeken voor hun doen, heel lang moeten zitten en wachten. In de kinderspeelhoek zijn er educatieve en leuke kinderspeeltjes geplaatst meldt de Surinaamse politie.

De kinderspeelhoek is op vrijdag 4 december officieel in gebruik genomen. De wachttijd wordt ingevuld met leuke boeken lezen, spelen en spelletjes. Namens de korpschef van het Korps Politie Suriname is dank uitgebracht aan Unicef.