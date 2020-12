‘Slechts’ 2 nieuwe COVID-19 gevallen na 121 keer testen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur ‘slechts’ 2 nieuwe COVID-19 gevallen aan het licht gekomen na 121 keer testen. Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiĆ«le COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het totaal aantal actieve cases bedraagt momenteel 15. Dat zijn 7 besmette mensen in isolatie, 6 personen in het ziekenhuis en 2 in ICU.

De cijfers zijn de afgelopen periode relatief laag gebleven. Een zogeheten ‘Divali-effect’, naar aanleiding van het vieren van dit feest op 14 november jl., lijkt uit te zijn gebleven.

Er wordt uitgekeken of er sprake zal zijn van een ‘Srefidensi-effect’ vanwege diverse activiteiten rond Srefidensi op 25 november, nu iets meer dan 8 dagen geleden.

De periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je klachten krijgt heet incubatietijd. De incubatietijd van het coronavirus ligt tussen de 2 en 14 dagen. Als je besmet raakt met het coronavirus duurt het meestal 5 tot 6 dagen voordat je klachten krijgt.