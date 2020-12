Winnaars ingezonden filmpjes Internationale Dag van de Kinderrechten

Afgelopen zaterdag hebben de winnaars van de ingezonden filmpjes in verband met Internationale Dag van de Kinderrechten hun prijzen in ontvangst mogen nemen. Via de afdeling Jeugdzaken van de Politie is er een oproep gedaan aan kinderen om een filmpje in elkaar te zetten en dit te appen naar een aangegeven nummer.

In totaal deden elf jeugdigen mee. De winnaars werden op vrijdag 20 november bekend gemaakt na een screening van alle filmpjes door de jury bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie, politie Jeugdzaken en Public Relations. Behalve de drie winnaars werden alle kinderen die hadden meegedaan in de bloemetjes gezet.

Selena Frankly won de eerste prijs, Marilyn Podrono de tweede en Gabrielle en Negesty Vyent de derde prijs. Zoals beloofd kregen de winnaars elk een tablet. Aan alle deelnemers is er een certificaat uitgereikt.

Deze activiteit is uitgevoerd in het kader van de implementatie van de Alternatieve Afdoening van Jeugdstraffen. Vandaar dat gekozen is voor herdenking van de internationale dag van de rechten van het kind. De partners van de uitvoering zijn het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Suriname en de UNICEF.

Het Korps Politie Suriname feliciteert alle deelnemers, in het bijzonder de winnaars en bedankt ook de ouders voor het laten participeren van hun kinderen aan deze activiteit.