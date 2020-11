Herdenking bloedbad in dorp Moiwana 34 jaar geleden

Het is vandaag, 29 november 2020, precies 34 jaar geleden dat de meest gruwelijke oorlogsdaad uit de Binnenlandse Oorlog in Suriname plaats vond. In het ruim honderd inwoners tellende dorp Moiwana aan de hoofdweg naar Oost-Suriname verloren in totaal 39 mensen, onder wie zwangere vrouwen, kinderen en baby’s hun leven na een aanval van militairen van het Surinaamse Nationaal Leger.

In die periode was de zogeheten Binnenlandse Oorlog in Suriname aan de gang en het militaire regime van Bouterse in Paramaribo maakte jacht op toenmalig rebellenleider Ronnie Brunswijk.

De officiële reden van het militair gezag voor de aanval op Moiwana, was dat Brunwijk zich in het dorp verscholen hield. Maar dat was volgens getuigen niet zo. De militairen van het Nationaal Leger kwamen vanuit het niets al schietend het dorp binnen zonder iets te vragen zeggen ze.

De overlevenden vluchtten met duizenden andere bewoners van het binnenland over de rivier de Marowijne naar het buurland Frans-Guyana. Het dorp raakte overwoekerd door het omringende oerwoud. In een van de Franse opvangkampen werd een monument voor de slachtoffers opgericht.

Na de Binnenlandse Oorlog zijn er door nabestaanden en mensenrechtenactivisten tal van pogingen gedaan om bloedige aanval in Moiwana voor de rechter te krijgen. Een onderzoek door de Surinaamse regering stopte nadat de politie-inspecteur die ermee belast was werd vermoord; in de nacht van 4 op 5 augustus 1990 werd politie-inspecteur Herman Gooding dood gevonden, nadat hij uit de brigade van de Militaire Politie wegreed. De dader is nooit opgepakt.

De NOS maakte een speciale reportage waarin ze spreekt met een dorpsbewoner, die op 29 november 1986 vijftien familieleden verloor. Lees verder op NOS.nl.