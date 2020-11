De afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd in Suriname. Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Er is het afgelopen etmaal 30 keer getest.

Volgens de update zijn er in totaal 16 actieve gevallen; 7 personen in het ziekenhuis, 2 in de intensive care en 7 positief geteste personen in isolatie.