Suriname en Guyana voeren bilateraal overleg

De regering van Suriname onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi en de regering van Guyana onder leiding van president Irfaan Ali voeren een bilateraal overleg. Dit overlegmoment vindt momenteel plaats op het presidentieel paleis. De Guyanese president vertoeft sinds gisteren, 23 november, in Suriname in verband met de viering van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid.

Beide landen zullen vandaag diverse overeenkomsten, waarmee wederzijdse voordelen voor beide naties worden nagestreefd, ondertekenen. De overeenkomsten zijn voorbereid in oktober dit jaar bij een bezoek van de Surinaamse president aan Guyana. Beide overheden hebben de intentie vriendschapsbanden tussen Suriname en Guyana en de samenwerking tussen beide landen te versterken en uit te breiden.

Belangrijke onderdelen binnen de samenwerking zijn; transport, infrastructuur en integratieverbindingen om zodoende ontwikkeling te bewerkstelligen op het gebied van investeringen, handel, toerisme en culturele betrekkingen tussen de twee landen.

Beide regeringen hebben bij de vorige ontmoeting hun tevredenheid geuit over de vooruitgang die is geboekt bij de grondige afweging van de noodzakelijke activiteiten voor de studie, het ontwerp, de financiering en de aanbesteding van diensten voor de bouw van de brug over de Corantijn rivier. Zij zijn het met elkaar eens dat de komst van de brug wederzijdse voordelen zal opleveren voor de verdere ontwikkeling van land en volk.