Ex-vp Ashwin Adhin mag weer naar huis

De Surinaamse ex-vp en huidig DNA-lid Ashwin Adhin mag na ruim een week weer naar huis. Dat is zojuist bekend geworden en bevestigd door zijn advocaat mr. Kanhai. Het Hof van Justitie in Suriname heeft de aanhouding van Adhin onrechtmatig getoetst.

Afgelopen vrijdag verklaarde de rechter-commissaris (rc) de inverzekeringstelling van Adhin onrechtmatig en gaf het bevel voor zijn onmiddellijke invrijheidstelling.

Volgens de rc zijn er voldoende feiten en omstandigheden om een redelijk vermoeden van schuld opleveren tegen verdachte voor de in het bevel tot inverzekeringstelling genoemde strafbare feiten. Maar de rc geeft ook aan dat de verdachte eerst ingevolge de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers in staat van beschuldiging diende worden gesteld.

Tegen zijn onmiddellijke invrijheidstelling tekende het Openbaar Ministerie hoger beroep aan bij het Hof van Justitie. Het Hof heeft het Openbaar Ministerie vandaag in het ongelijk gesteld.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Adhin en de medeverdachten Vijendra R. en Amien D. dat zij medeplegers zijn van valsheid in geschrifte, verduistering en vernieling van media-apparatuur toebehorende aan de Staat Suriname.