Raoul Hellings: ‘De maat is nu echt vol!’

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Raoul Hellings, heeft vandaag laten weten dat wat hem betreft de maat nu echt vol is. ‘Dan san wani psa, mek a psa!‘ schrijft Hellings op zijn Facebookpagina. Hij refereert aan de spoed algemene vergadering van de politiebond vandaag om 13.00u.

Het bestuur van de bond heeft haar leden opgeroepen voor deze spoedvergadering omdat zij vind dat de minister van justitie en politie in Suriname, tegen de reeds gemaakte afspraken met de bond wenst in te gaan.

“Nadat het bestuur van de SPB met de minister van Justitie en Politie op maandag 23 november 2020 een akkoord had bereikt en waarna het bestuur de besluiten uit dat akkoord aan de ALV had gepresenteerd, is vandaag 24 november 2020 gebleken dat de Minister toch tegen die afspraken wenst in te gaan” zegt de SPB.

De bond hekelt het feit dat de minister heeft besloten om de BPO lichting 2019-2020 niet te beëdigen en te bevorderen. “Alle leden worden gevraagd massaal aanwezig te zijn omdat het handelen van de werkgever niet kan worden geaccepteerd. Geen kroon zonder strijd” aldus de bond.