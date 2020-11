Automobilist rijdt fietser aan en belandt in trens

Bij een verkeersongeval zaterdagavond in Suriname, eindigde de bestuurder van deze auto in een trens langs de Magentaweg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de automobilist rond 20.50u bij het beschrijven van een bocht eerst een fietser aanreed.

De automobilist kwam uit de richting van de Magentakanaalweg en ging richting de Indira Gandhiweg, toen hij de fietser raakte. Hij verloor daarna de controle over het stuur en reed van de weg af. De auto eindigde daarbij in de trens zoals op de foto te zien is.

De fietser raakte lichtgewond en hoefde niet medisch behandeld te worden. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar zijn voertuig raakte flink beschadigd zoals hieronder goed te zien is.

De auto moest door een sleepbedrijf uit de trens gehaald worden waarna deze werd afgevoerd: