6 nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname, 2 in Marowijne

De afgelopen 24 uur zijn er 6 nieuwe COVID-19 gevallen bijgekomen in Suriname. 3 daarvan zijn in Paramaribo en 2 in Marowijne geregistreerd. Dat blijkt zaterdagavond na een update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Er is het afgelopen etmaal weer flink getest: in totaal was er sprake van 129 testen, waaruit de 6 nieuwe gevallen naar voren zijn gekomen. Het totaal aantal actieve gevallen bedraagt op dit moment 22.

Al met al is de COVID-19 situatie in Suriname stabiel te noemen. De komende dagen zal blijken wat het zogenoemde ‘Divali-effect’ is geweest op de cijfers. Divali was precies een week geleden en over circa 3 dagen zal meer duidelijk zijn.

De incubatietijd van het coronavirus ligt tussen de 2 en 14 dagen. Uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat bij 99% van de contacten die klachten krijgt, dit gebeurt binnen 10 dagen na het laatste contact.

Ook wordt er rekening gehouden met een mogelijk ‘Srefidensi-effect’ vanwege de onafhankelijkheidsviering op woensdag 25 november aanstaande. De komende weken worden dus heel erg belangrijk.