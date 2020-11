Gestoorde drugsverslaafde vernielt 107 zonnepanelen te Stoelmanseiland

De politie heeft afgelopen vrijdag 13 november de 38-jarige F.D. aangehouden nadat er aangifte van vernieling van 107 zonnepanelen te Stoelmanseiland werd gedaan. Het zou gaan om een drugsverslaafde en psychisch gestoorde man, die bepaalde momenten vernielingsneigingen krijgt meldt het Korps Politie Suriname.

De leiding van een onderstation van een telecommunicatiebedrijf te Stoelmanseiland deed op maandag 9 november aangifte van vernieling van de 107 zonnepanelen ter waarde van een groot geldbedrag in SRD. De panelen zorgen voor een goede telefoonverbinding voor de plaatselijke leefgemeenschap te Stoelmanseiland.

Bij aankomst van een samengesteld team onder leiding van recherche Regio Oost te Stoelmanseiland op donderdag 12 november, werd er een onderzoek ingesteld. Aan de hand van de verklaringen en aanwijzingen van de bewoners kwam er een verdachte in beeld.

Deze verdachte die bij een familielid te Stoelmanseiland logeerde, was inmiddels vertrokken naar zijn woonadres te Gransanti. Het onderzoeksteam deed toen op 13 november Gransanti aan, waar de verdachte F.D. werd aangetroffen en aangehouden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is F.D. in verzekering gesteld. Vanwege de vernielingen is de telefoonverbinding te Stoelmanseiland gebrekkig meldt de Surinaamse politie.