Shaista Abdul nieuwe directeur Mungra Medisch Centrum

De leiding van het Mungra Medisch Centrum Nickerie (MMC) is vrijdagmorgen overgdragen. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft bijgestaan door zijn collega Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname en districtscommissaris Senrita Gobardhan de plechtigheden bijgewoond. Ook het stichtingsbestuur van het MMC was aanwezig in de vergaderzaal van het ziekenhuis.

Algemeen directeur Zorida Mohamed heeft het roer overgedragen aan Shaista Abdul. Het nieuwe directieteam bestaat verder uit Djoties Jaggernath als medisch directeur, Sergio Linga als verpleegkundig directeur en Richenel Pontjosentono als financieel directeur.