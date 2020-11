Braziliaan betrokken bij dood Surinaamse militair doodgeschoten

Deze Braziliaanse man, die ook in Suriname gezocht werd voor diverse berovingen in het binnenland, is donderdag in Brazilië om het leven gekomen bij een vuurgevecht met een tactische eenheid van de Braziliaanse militaire politie.

Het gaat om de 36-jarige Júlio César da Silva Souza, ook wel bekend als ‘Kiko’. Waterkant.Net verneemt dat hij bendeleider was van een groep criminelen, die vorig jaar november de 47-jarige Surinaamse militair Mario Vlijter doodschoten in het binnenland.

Vlijter zou voor het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in het goudkamp bezig zijn met het verzamelen van informatie voor de dienst. Hij werd dodelijk geraakt toen de Braziliaanse rovers al schietend het kamp aanvielen.

Da Silva Souza behoorde volgens de politie tot een criminele organisatie die ook in de omgeving van het Braziliaanse Boa Vista verantwoordelijk zou zijn voor diverse roofovervallen. De tactische eenheid besloot een inval te doen in het huis van de man, omdat zij informatie had dat er daar wapens zouden liggen.

De crimineel was daar echter niet van gediend en besloot op de politie te schieten. Die vuurde terug, waarbij de man zwaargewond raakte. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna kwam te overlijden. De politie nam 4 wapens in het huis in beslag.

Waterkant.Net verneemt verder dat de doodgeschoten crimineel ook een tijdje in Suriname was opgesloten wegens verschillende berovingen. Hij en zijn bende schroomde niet om het vuur te openen op de Surinaamse politie.