Vrouw op klaarlichte dag overvallen en gekneveld in woning

Een vrouw die vrijdagochtend rustig op haar balkon zat te chillen met een kop koffie, is op brute wijze overvallen in haar woning aan de Noordpolderdam in Suriname. De 60-plusser werd op klaarlichte dag rond 10.30u plotseling overmeesterd door 3 mannen, die haar handen vastbonden en haar hoofd bedekte.

Ze werd daarna flink mishandeld door de mannen die de woning overhoop haalden. Daarbij werden sieraden, geld en ook een jachtgeweer buitgemaakt. De verdachten werden opgehaald door een voertuig, dat in onbekende richting vertrok.

De vrouw werd achtergelaten in de woning, maar zag toch kans om de buren te alarmeren. Die schakelden de politie in die ter plekke verscheen en de vrouw gekneveld aantroffen.

Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, voor behandeling aan de verwondingen die ze heeft opgelopen bij de mishandeling. De zaak is in onderzoek bij de Surinaamse politie en wel bij Recherche Midden.