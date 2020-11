Verslagenheid na dood jonge brandweerman (28) bij verkeersongeval

De man die afgelopen nacht om het leven is gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Ringweg, is de 28-jarige Rafael Klei ook well bekend als ‘Nino’. Hij was werkzaam bij het Korps Brandweer Suriname. Het slachtoffer is met een auto in de kreek terecht gekomen.

Klei reed op de Ringweg-Zuid komende vanuit de richting van de Prinsessestraat, gaande richting Nieuwe Charlesburgweg. Ter hoogte van servicestation Roy Boedhoe is hij door tot nog toe onbekende redenen op de berm geraakt en vervolgens in de kreek terecht gekomen.

Surveillerende agenten ontdekten het voertuig rond 03.30u in de kreek. Pas toen de auto eruit werd getakeld werd een lijk in het voertuig aangetroffen.

Op social media wordt met verslagenheid door vrienden en familie gereageerd op de plotselinge dood van de jonge brandweerman.