Nieuwe campagne moet Stagediscriminatie aanpakken

Stagediscriminatie is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem in Nederland, waar mbo-studenten de pijnlijke gevolgen van dragen. Een recent onderzoek uit april van het Sociaal en Cultureel Planbureau onder scholieren en studenten laat zien dat etnische achtergrond een grote rol speelt.

De overheidscampagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie moet het probleem onder de aandacht brengen en werkgevers, scholen en studenten helpen om het aan te pakken.

Zowel bij het verkrijgen van een stageplek als tijdens de stage zelf kunnen studenten te maken krijgen met discriminatie. Dat moet anders. Daarom staat in deze campagne centraal dat iedereen moet kunnen meedoen in deze samenleving. En dus ook op een stageadres.

Ongeacht achternaam, levensovertuiging of huidskleur. De campagne benadrukt dat we moeten kijken naar het talent van onze studenten; naar doorzettingsvermogen, lef of ambitie aldus de Rijksoverheid.