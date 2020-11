4 nieuwe COVID-19 gevallen in Paramaribo na 165 testen

Het aantal nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname bedraagt de afgelopen 24 uur ‘slechts’ 4. Deze besmettingen kwamen naar voren na in totaal maar liefst 165 testen. Alle 4 besmettingen zijn in Paramaribo aangetoond, blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Doordat er het afgelopen etmaal 3 mensen zijn genezen is het totaal aantal actieve gevallen is iets gedaald naar 28. Dat geldt evenals voor het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen; dat was maandag nog 13 en is nu 11. Het aantal mensen in quarantaine daarentegen, is gestegen naar 607.

Landelijk is het aantal nieuwe COVID-19 besmettingsgevallen de afgelopen weken verder gedaald. Volgens de overheid kunnen we nu spreken van sporadisch/cluster besmettingen en door PAHO/WHO is aanbevolen dat we nu terug naar code oranje of zelfs geel zijn.