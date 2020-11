Ook 63-jarige ‘Opa Dwarka’ opgepakt in Verdwijningszaak Sumanta Bansi

In de zaak van de verdwijning van Sumanta Bansi is dinsdag nog een verdachte aangehouden. Het gaat volgens De Telegraaf om de 63-jarige Dwarka B. Sumanta woonde in 2017 en 2018 tot haar verdwijning bij deze ‘Opa Dwarka’ in Hoorn. Zondag werd al een 34-jarige man uit Rijswijk aangehouden.

De studente uit Suriname verdween in februari 2018 spoorloos. Ze was zwanger geraakt. De krant meldde zaterdag dat de gehuwde man bij wie Sumanta in de kost was in Hoorn, Manodj, haar heeft bezwangerd. Manodj is de zoon van de dinsdag opgepakte Dwarka B.

Beide mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Sumanta. De politie vermoedt dat Sumanta slachtoffer is geworden van een misdrijf en dat zij niet meer in leven is. De van oorsprong Surinaamse studente was zwanger toen zij vermist raakte.

De politie vermoedt verder dat het lichaam van Sumanta kort na haar verdwijning op 18 september in 2018 is gedumpt in het Robbenoordbos. Daarbij waren vermoedelijk meerdere personen uit de directe omgeving van he gezin in Hoorn betrokken.