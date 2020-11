Bromfietser steekt haastig de weg over en klapt tegen auto aan

Deze bromfietser is zondagavond op de hoek van de Dr.Eugène Albert Gessel- en de Celinastraat gewond geraakt, nadat hij haastig de weg overstak en tegen een auto klapte.

De bromfietser reed over Celinastraat, komende uit de richting van de Dr. Sophie Redmondstraat en wou de Dr.Eugène Albert Gesselstraat oversteken richting de Drambrandersgracht. Daarbij haaste hij zich en onderschatte hij de snelheid van het voertuig dat over de Dr.Eugène Albert Gesselstraat kwam aangereden richting de Van Idsingastraat.

De bromfietser reed vol in op de zijkant van de auto met als gevolg dat hij van de brommer vloog. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst schakelde zij een ambulance in om het slachtoffer af te voeren naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

De auto als bromfiets raakte behoorlijk beschadigd. Hieronder een foto waar de schade aan het voertuig te zien is.