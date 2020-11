Busje rijdt in goot en klapt daarna op z’n zij op woonerf

Buurtbewoners kijken verbouwereerd naar een busje, dat aan het eind van de middag op z’n zij terecht kwam op een woonerf in Suriname. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat zondag net voor 18.00u plaats vond aan de Santopolderweg, serie 2.

Het busje raakte eerst een vuilnisbak langs de weg. Vervolgens kwam het voertuig in de goot langs de weg terecht en klapte daarna op z’n zij op een woonerf. Geschrokken buurtbewoners haastten zich naar buiten om te kijken wat er aan de hand was.

Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Het voertuig heeft wel flinke schade opgelopen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. De foto’s zijn gemaakt door Adam Fosiwan.

Foto (c) Adam Fosiwan