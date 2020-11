5 nieuwe COVID-19 besmettingen, nog ver beneden gevarenzone

De afgelopen 24 uur zijn er 5 nieuwe COVID-19 besmettingen bijgekomen in Suriname. Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Het totaal aantal actieve besmettingen bedraagt momenteel 35.

Vorige week was er sprake van een gemiddeld aantal van 6 besmettingen per dag gehad. “Elke besmetting is er 1 teveel. Echter zijn wij nu dus wel ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag” aldus de Surinaamse minister van Volksgezondheid zondagavond.

Hij gaf aan dat er sprake is van een dalende trend met hoopvolle cijfers was. “Hierdoor kunnen wij het pad naar verdere normalisatie gestadig voortzetten” aldus de minister.

Ondanks het goede nieuws zal voorlopig echter niet veel veranderen. Vanaf maandag 9 november tot en met zondag 22 november gelden deze maatregelen.