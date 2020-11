Dependance ROS Jarikaba in gebruik genomen

Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca heeft donderdag een dependance van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) te Jarikaba, in gebruik genomen.

De dc heeft haar staf van het ressort Jarikaba en Wayambo opgeroepen om samen met haar te werken. De wijk- en diensthoofden van de verschillende ministeries waren ook aanwezig. “Wij zijn in dienst van de samenleving, vooral in deze moeilijke tijd moeten wij dat ook tonen en de handen in elkaar slaan ten dienste van de samenleving”, waren de woorden van de dc.

Gezien de economische situatie in Suriname acht zij het noodzakelijk de bewoners van Saramacca tegemoet te komen in hun eigen ressort, zodat zij de grote afstanden niet hoeven af te leggen om de dc te spreken. In dit verband zal zij haar audiënties houden in de ressorten Jarikaba (kantorencomplex naast politiestation) en Calcutta (kantoren complex Calcutta).

Donderdag heeft de burgermoeder haar eerste audiëntie gehouden. De audiëntiedagen zien er als volgt uit:

Groningen: elke dinsdag en donderdag van 08.00 tot 12.00u

Jarikaba en omgeving: elke woensdag en vrijdag van 08.00 tot 12.00u

Calcutta: elke maandag van 08.00 tot 12.00u